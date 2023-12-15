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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: الحوثيون يمثلون تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الامريكي جايك سوليفان ، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل على بناء تحالف لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.  

وأضاف سوليفان أن الحوثيين يمثلون تهديدا للملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال غزة يجب أن يتمكنوا من العودة، مشيراً إلى ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بعملية إصلاح وستكون الولايات المتحدة شريكا لها. 

كما أكد سوليفان ضرورة انتقال السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل. 

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي على ضرورة تمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية، قائلاً أن هناك فارق بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 


ولفت سوليفان: سيكون هناك تحول لمرحلة بالحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس 


وتابع سوليفان: " لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل".

وأكد سوليفان أن أمريكا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة، مضيفاً أن الولايات المتحدة اتفقت مع إسرائيل على أن محاربة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستستغرق أشهرا وستتم على مراحل.

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أنه تحدث مع رئيس الموساد عن عملية إطلاق سراح الرهائن. 


وركز سوليفان على أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكداً أن ركزت خلال المحادثات في إسرائيل على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.  


وقال سوليفان أن المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين كانت بناءة بشأن العمليات في غزة، مضيفاً أنه سيبحث مع الرئيس الفلسطيني بسط سيطرتها في الضفة الغربية.  


وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي على ضرورة حل الدولتين ، مضيفاً أنه يعمل على عدم توسع الصراع إلى المنطقة.  

وأختتم تصريحاته بأن زيارته لإسرائيل لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها.

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