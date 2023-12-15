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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يطبق المعايير الدولية.. مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يجدد شهادة الأيزو

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  استمرار سريان شهادة اعتماد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمواصفات الدولية لادارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 بقرار من المجلس الوطني للتدريب والتعليم. 

 

يأتي ذلك، ليحافظ مركز  بسقارة للتدريب على مكانته فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية.

ًوأشار اللواء هشام آمنة إلى حفاظ مركز سقارة بحصوله على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز، كما يحقق طموح المركز ويفتح الباب أمامه للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن لجنة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم قامت بزيارة دورية لمركز سقارة لمراجعة الإجراءات والمعايير التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدولية ISO21001:2018 ، وأوصت بسريان حصوله على الشهادة الدولية للعام الثاني، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفي و تعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة، سواء من النواحى الإدارية أو التعليمية أو الفنية، مؤكدًا أن التطوير تم فى مركز سقارة بشكل فعلى وعملى، وليس مجرد إجراءات للحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، وذلك بهدف الوصول بمستوى الكوادر المتخصصة فى المحليات والقطاع الحكومى فى المحافظات إلى المستوى الدولى، بما يسهم فى دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة فى المحافظات.

و كشف وزير التنمية المحلية أن لجنة المجلس الوطنى للتدريب والتعليم المؤهل تأكدت من مدى تطبيق متطلبات المواصفات المشار اليها وتحقيق مبادئها وفق الاجراءات المعمول بها عالميا، وقد أظهر المركز حرصة أثناء أعمال المراجعة على تلبيه كافه متطلبات أطراف الاهتمام وخاصة ذوي الإعاقة والسعي لبناء قدراتهم وخلق البيئه الداعمة له وتلبيه متطلباتهم لضمان تمتعهم بكل الحقوق التي تؤمن لهم حياه كريمة ومشاركة فعالة في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن اللجنة قامت أيضاً بمراجعة المواصفات القياسية العالمية المطلوبة من المركز، ومنها التركيز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين فى تنفيذ مهمة المركز ورؤيته وأهدافه لتقديم قيمة مضافة، كما تم مراجعة منهج العملية التعليمية والأنشطة التى ينفذها المركز، وإدارتها كعمليات مترابطة، وأيضا علاقات المركز مع كافة الجهات ذات الصلة، والمسؤولية الاجتماعية للمركز لضمن النجاح على المدى الطويل، وقدرة المركز على تقديم خدمات وأنشطة لصالح المجتمع المحيط به، وتنفيذ أمن البيانات وحمايتها بصورة كبيرة، ومدى ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة، اعتمدت افضل ممارسات التعليم المتبعة بالمركز وتحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم، وزيادة رضا الدراسين، وترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز، وزيادة مصداقية مركز سقارة والتركيز على احتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الدارسين.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن مركز سقارة نفذ بالفعل حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات.

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وزير التنمية المحلية المجلس الوطني للتدريب شهادة الايزو منظمة ISO هشام امنة التنمية المحلية

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