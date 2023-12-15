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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجمعة بالأوقاف: النداءات القرآنية للنبي جاءت تكريمًا وتطيبًا وتشريفا

نداءات القرآن الكريم
نداءات القرآن الكريم للرسول

قال الشيخ محمود أحمد الأبيدي، إمام وخطيب الجمعة الأولى من جمادى الآخرة بمسجد فاطمة الزهراء، إن من ينظر في آيات القرآن الكريم يدرك عظمة التكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينادى الحبيب باسمه المجرد كسائر الأنبياء والمرسلين بل ناداه جل وعلا بما يدل على عظم النبوة وشرف الرسالة فقال: "يا أيها النبي، يا أيها الرسول".

النداءات القرآنية للنبي جاءت تكريمًا وتطيبًا وتشريفا لحضرته

وتابع خطيب الجمعة بالأوقاف تحت عنوان:"نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)": من هذه النداءات النداء الخاص بتكليفه بالرسالة والدعوى والهدى ونور الحق، فقال:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا"، كما جاء النداء بأمر النبي بالبلاغ ضامنا له بالحفظ، فقال سبحانه:"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ، ومنه ما جاء لتسليته وجبر خاطره من إعراض فقال سبحانه:"فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ".

وأضاف خطيب الجمعة بالأوقاف: من النداءات القرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ببعض صفاته تطيبًا لخاطرته ومحاكاة لقلبه:" يا أيها المزمل"، “يا أيها المدثر”، مشددًا أن الصلاة على النبي فيها تطيب الخاطر، وزيادة للرزق، وإطالة في العمر، وتجعلك في معية الرحمن، يقول سبحانه: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”. 

واختتم خطيب الجمعة قائلًا:" النداءات النبوية في القرآن تحمل أمرين الأول تكريم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده وعلو شرفه وقدره ومنزلته، والأخرى إشارات عظيمة وإرشادات كريمة وتوجيهات سامية لحضرة النبي وأمته، حيث إننا مأمورين بتقوى الله جل وعلا والزيادة في الطاعة والإيمان والحرص على تبليغ الرسالة وبناء الوعي والفكر وحب الأوطان سيرا على درب النبي الإنسان.

وتفتتح وزارة الأوقاف، 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها (308) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا.
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد.  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد.

مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط. 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف.

مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات.
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات.

مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم.

مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة.
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج.

مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم.

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة.  

مديرية أوقاف الوادي الجديد
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط.

مديرية أوقاف أسوان
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي .

مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية.

الجمعة الأولى من جمادى الآخرة الشيخ محمود أحمد الأبيدي مسجد فاطمة الزهراء القران الكريم محمد صلى الله عليه وسلم النداءات النبوية في القرآن نداءات القرآن الكريم للرسول

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