عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon.. هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق قبل نهاية 2023

هاتف نوبيا Nubia
هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

سيشهد الأسبوع الأخير الثاني من عام 2023، إقامة العديد من العلامات التجارية الشهيرة حدثا خاصا للإعلان عن أحدث وأروع موديلاتها قبل نهاية شهر ديسمبر 2023، تتميز بمجموعة من الميزات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن للمستهلكين أن يترقبوا مجموعة رائعة من الهواتف الذكية للاختيار من بينها خلال هذا الشهر.

ومن العلامات التجارية التي ستعقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة، هي شركة نوبيا Nubia وشركة هونر Honor، وستكشف الشركة الأولى النقاب عن هاتفها الرائد الجديد للألعاب، بينما ستعلن الأخيرة عن هاتف جديد يركز على الأداء.

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك

هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق في ديسمبر.. مواصفات

 

هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق قبل نهاية ديسمبر 2023

 

1. هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra:

ومن المقرر إطلاق هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، في الصين يوم 19 ديسمبر، يعد Nubia Z60 Ultra أحدث هاتف ذكي رائد للعلامة التجارية، يأتي مزودا بالعديد من الميزات المتطورة، مثل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x، وتخزين داخلى من نوع UFS 4.0، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل تحت الشاشة.

وسيصل الجهاز أيضا مزودا ببطارية أنود من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن سلكي بقدرة 80 وات، ومنفذ شحن من نوع USB 3.2، وسيعمل بنظام التشغيل Android 14، وسيأتي الهاتف مع نظام كاميرا ثلاثيي بدقة 50 ميجابكسل (عريضة)+ 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 64 ميجابكسل (بيريسكوب).

هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

2. هاتف هونر Honor 90 GT:

ومن المقرر إطلاق هاتف هونر الجديد Honor 90 GT في الصين يوم 21 ديسمبر، سيكون الهاتف مصحوبا بالجهاز اللوحي Honor Pad 9.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 24 جيجابايت، وسيتباهى الهاتف بشاشة من نوع OLED مسطحة بدقة 1.5K مع تعتيم 3840 هرتز PWM.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS وسيدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات، ومن المتوقع أن يأتي بثلاثة ألوان على الأقل مع تصميم إطار مسطح.

هاتف هونر الجديد Honor 90 GT
هواتف هواتف ذكية هواتف جديدة هواتف 2023 هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra هاتف هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

موضوعات متعلقة

يتصل بالأقمار الصناعية.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك

عملاقة السيلفي.. فيفو تطلق سلسلة S18 بقدرات تصويرية جبارة

شاومي تجهز مفاجأة لجمهورها.. 117 جهازا سيتلقي تحديث HyperOS

تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا

بسعر رخيص جدا.. أحدث موبايل اقتصادي من Lava بكاميرا 50 ميجابكسل

رمز واتساب السري.. طريقة جديدة لإخفاء محادثاتك وحمايتها

في فئة 5000 جنيه.. شاومي تطلق أحدث موبايل للشباب ومحدودى الدخل

ترشيحاتنا

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

تهديدان للحارسين.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كأس العالم للأندية| حجازي يحرم الشحات من تسجيل الهدف الأول للأهلي في مرمى اتحاد جدة

حسام موافي: الاكتئاب من أشهر العوامل التي تصيب كبار السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ