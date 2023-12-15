بمعالج Snapdragon.. هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق قبل نهاية 2023

سيشهد الأسبوع الأخير الثاني من عام 2023، إقامة العديد من العلامات التجارية الشهيرة حدثا خاصا للإعلان عن أحدث وأروع موديلاتها قبل نهاية شهر ديسمبر 2023، تتميز بمجموعة من الميزات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن للمستهلكين أن يترقبوا مجموعة رائعة من الهواتف الذكية للاختيار من بينها خلال هذا الشهر.

ومن العلامات التجارية التي ستعقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة، هي شركة نوبيا Nubia وشركة هونر Honor، وستكشف الشركة الأولى النقاب عن هاتفها الرائد الجديد للألعاب، بينما ستعلن الأخيرة عن هاتف جديد يركز على الأداء.

هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق قبل نهاية ديسمبر 2023

1. هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra:

ومن المقرر إطلاق هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، في الصين يوم 19 ديسمبر، يعد Nubia Z60 Ultra أحدث هاتف ذكي رائد للعلامة التجارية، يأتي مزودا بالعديد من الميزات المتطورة، مثل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x، وتخزين داخلى من نوع UFS 4.0، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل تحت الشاشة.

وسيصل الجهاز أيضا مزودا ببطارية أنود من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن سلكي بقدرة 80 وات، ومنفذ شحن من نوع USB 3.2، وسيعمل بنظام التشغيل Android 14، وسيأتي الهاتف مع نظام كاميرا ثلاثيي بدقة 50 ميجابكسل (عريضة)+ 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 64 ميجابكسل (بيريسكوب).

هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

2. هاتف هونر Honor 90 GT:

ومن المقرر إطلاق هاتف هونر الجديد Honor 90 GT في الصين يوم 21 ديسمبر، سيكون الهاتف مصحوبا بالجهاز اللوحي Honor Pad 9.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 24 جيجابايت، وسيتباهى الهاتف بشاشة من نوع OLED مسطحة بدقة 1.5K مع تعتيم 3840 هرتز PWM.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS وسيدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات، ومن المتوقع أن يأتي بثلاثة ألوان على الأقل مع تصميم إطار مسطح.