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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية تشن حملات مكبرة لضبط الأسواق بالثغر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، حملات مكبرة لضبط الاسواق، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

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وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و إشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٥٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة مصنع تعبئة و تغليف بدون ترخيص، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٥ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح  رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين المخابز سياحية بدون ترخيص، وتحرير محضرين لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد  ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين جنحة تبديد مضبوطات، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ١٠ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٤٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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