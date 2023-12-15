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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطفلتان جني ورحمة تبدعان بإنشاد أغاني لدعم فلسطين.. فيديو

الطفلة جني ورحمة
الطفلة جني ورحمة

قال الإعلامية حنان المطعني خلال برنامج صباح البلد، إن شعور الفقد هو الأصعب في الحياة، متأثره بأحداث غزة وما يمر به شعبها وأطفالها، لما فقدوه من أمهاتهم واباءهم ومأواهم.

تنديدا بالأحداث الجارية بغزة، أبدعت الطفلتان جنى ورحمة في قصائد" حب فلسطين"

وفي حب الإنشاد والإلقاء، أبدعت الطفلة جنى فى إنشاد قصيدة في حب فلسطين “ والله لن أنسي مسجد الأقصي”، تنديدا بالأحداث الجارية بفلسطين وما يتعرض له أطفال غزة الأبرياء بدون أى ذنب.

وأبدعت الطفلة رحمة بدر من خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية حنان المعطني، في غناء قصيدة في حب فلسطين " الى الأقصى" متأثرة بما يحدث في فلسطين.

وقالت الطفلتان: "نحن نحمد الله على استقرار مصر.. إحنا فى نعمة كبيرة جدا".

فلسطين حب فلسطين مسجد الأقصى غزة الطفلة جنى الطفلة رحمة

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