انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة " تغطية إخبارية عن انفلات أسعار المعدن الأصفر .. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب

١٠٠٠ جنيه .. تحرك صادم لأسعار الذهب خلال الساعات الماضية و اعتبره التجار هو الأكبر منذ فترة كبيرة و بالتزامن مع عقد اجتماع الفيدرالي ، ... كيف أثرت الأحداث العالمية على سعر المعدن الأصفر و ما سبب هذا الارتفاع الكبير و هل ستثبت الاسعار ام ستعاود الانخفاض بعد أيام في مصر ؟ و ما هي نصيحة تجار الذهب للمواطنين و ايضا ماذا عن الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي ؟ ..



أسعار الدولار محليا

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع..

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .



و أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبا.



وأوضح أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها ، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.



وقال خلال تصريحات تليفزيونية إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎.

وكشف عن أن "أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولكن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الطروحات".



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

وهذه المبادرة المُقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.



وستحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، كما تهدف الى تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.



وطمأنت الحكومة المصريين و اعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت 18 نوفمبر، إن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.



وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن مفاجأة ساره بشأن سعر الدولار، وقال ان يوم 1/1 ستدخل مصر رسميا البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما.



وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا ، انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.



وأعلن البنك المركزى فى بيان له بشرى ساره للمصريين وهى ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي،بحسب البيان، خلال شهر 131 مليون دولار.



وقرر البنك المركزى الخميس 2 نوفمبر، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبينك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.كما قررت اللجنة ، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.



وأصدرت الحكومة قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.



وقررت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد ايضا على تخفيف الضغط على الدولار



عالميا هبط مؤشر الدولار الأميركي ، اليوم بنحو 0.9% خلال تعاملات جلسة اليوم بعد قرار الفيدرالي وتصريحات جيروم باول ووسط مكاسب الذهب.



أسعار الذهب محليا

واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات اليوم ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 2880 جنيها، فيما قفز سعر الجنيه الذهب لمستوى تاريخي عند 23,040 جنيه



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 3,291 للبيع جنيه.

سجّل سعر الجرام عيار 21 : 2,880 جنيه .

سجّل سعر الجرام عيار 18 : 2,469 جنيه.

سجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,920 جنيه

بلغ سعر الجنيه عيار 24: 23.000 جنيها.



وعن سبب الارتفاع قال أحد تجار الذهب ارتفع اسعار الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة

وأشار فريد إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.



وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك متغيرات قوية في أسعار الذهب عالمية، موضحًا أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن بنك الفيدرالي الأمريكي قام بتثبيت الفائدة، ولذلك حدثت ارتفاعات قوية في الذهب، وانعكس ذلك على الأسواق المحلية.

ولفت إلي أن الذهب ارتفع الآن عن الصبح لـ 2870 جنيها وذلك لعيار 21، وأنه لا يوجد رقم ثابت لـ ارتفاعات الذهب، وأن كل شئ وارد في الفترة المقبلة.

وردا على سؤال " هل هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب ام بيعه " ووجه رسالة لـ المواطنين وقال إن الذهب مخزن قيمة جيدة، وأن الذهب زينة وخزينة، ولا يسبب مشكلات للمواطنين



وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوع، ، حيث انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

وصل سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 2030 دولارا