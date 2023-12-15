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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق معرض خزفيات لـ3 تشكيليين بالأوبرا الإثنين المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقيم دار الاوبرا المصرية معرضا لثلاثة فنانين هم سلوى رشدى ، أحمد الوكيل ، هدى أحمد موافى تحت عنوان خزفيات، ويفتتح في السابعة مساء الاثنين 18 ديسمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الأربعاء 27 ديسمبر.

يضم المعرض 90 عملا يحمل كل منها رؤية مختلفة لفن الخزف الذي يجمع بين عراقة الحرفة والتقنيات المعاصرة لينتج مزيجا فنيا فريدا .

جدير بالذكر أن الفنانين الثلاثة تتلمذوا على يد شيخ الخزافين سعيد حامد الصدر والملقب بساحر الأوانى ونتيجة لذلك نجحوا فى خلق طابع فنى مميز خاص بهم حيث اقامت سلوى رشدى العديد من المعارض الخاصة المحلية والدولية واقتنى متحف الفن الحديث العديد من اعمالها ، ، اما أحمد الوكيل وهدى موافى لهما مشاركات متعددة فى معارض مختلفة  منها المعرض الخامس للفن التطبيقي (جمعية محبي الفنون الجميلة) ، المعرض السنوى الأول للفنون التشكيلية للفنانين المصريين، معرض الفنانين المصريين العاملين بالكويت ، المعرض العام "جمعية الفنون التشكيلية بالكويت" وغيرها.

دار الأوبرا سلوى رشدى أحمد الوكيل هدى أحمد صلاح طاهر

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