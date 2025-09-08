قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب شابات اليد يهزم بوركينا فاسو في بطولة إفريقيا

منتخب الشابات لكرة اليد
منتخب الشابات لكرة اليد
عبدالله هشام

حقق منتخب الشابات لكرة اليد، الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في ثالث مواجهاته ببطولة إفريقيا لشابات كرة اليد في الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وحسم الفراعنة المباراة لصالحهم بنتيجة 44/17.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية، في أولى لقاءاته في البطولة القارية، وحقق الفوز على زامبيا في المباراة الثانية.

باقي مواعيد مباريات مصر في البطولة:

مصر وتونس الأربعاء الساعة 6 مساءً.

مصر وكوت ديفوار الخميس الساعة 6 مساءً.

وتضم قائمة شابات كرة اليد كل من:

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني وأحمد عبدالجواد المدرب العام ومنة الله كرم  المدير الإداري وديانا يحيى أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبدالمنعم مدرب الحراس ومحمد كمال محلل الأداء.

