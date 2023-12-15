قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان .. ومصرع أحد عناصر حزب الله

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي لبلدات جنوبي لبنان ومقتل عنصر من حزب الله في ميس الجبل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، قصف التحشدات العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

وقبل قليل،، أكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل ضابط يشغل قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية تطلق وابل من القنابل الدخانية وسط خان يونس.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن عشرات الشهداء في الطرقات وبعض المنازل وسط خان يونس بينما لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول اليهم بسبب خطورة المكان.