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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء  وبتنفيذ  الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع قوات الأمن بحملة إزالة لتعديات البناء المخالف واسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كلية لتعدي على الارض الزراعية بناحية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ( ٩٠ م ) وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه.

وفي مدينة القرين، تمكنت الأجهزة التنفيذية من ايقاف اعمال مخالفه عبارة عن تشوين طوب علي أرض زراعية بمنطقة مساعدة الجبل  علي مساحة ٣٥٠ متر وتم التحفظ على مواد البناء وأعاده الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشارع جمال عبد الناصر و تم إيداع المخالفات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الإزالة الفورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعدي على الأرض الزراعية

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