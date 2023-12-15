موعد ومكان جنازة المخرج أحمد البدري

تشيع جنازة المخرج أحمد البدري، غدا السبت، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، بعد وفاته اليوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية.

وفاة المخرج أحمد البدري

رحل عن عالمنا، عصر اليوم الجمعة، 15 ديسمبر 2023، المخرج أحمد البدري.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله.. المخرج الكبير أحمد البدري».

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

مرض أحمد البدري

وكان صديق أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارة المخرج الراحل.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إخص" بجد كما تدين تدان، ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها، صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس، وياما خرَّج نجوم ،وطول عمره صاحب واجب مع الكل، ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته، ومحتاج الدعم، حتي لو بكلمة؛ ما يلاقيش، دي زيارة المريض صدقه، إحنا بنتصل بالناس عشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله، والحالة عماله تتدهور، وكله قال مش فاضي، ولا واحد من زمايله وأصدقاؤه زاروه.. معقوله يا ناس؟".



واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥ روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.