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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال ينضم رسميا إلى منظمة شرق أفريقيا

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

وقع الرئيس حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة على انضمام الصومال رسميا إلى منظمة شمال أفريقيا، لتصبح العضو الثامن، ما يمثل نجاحا للرئيس محمود.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إنه تمت إعادة رسم خريطة شرق أفريقيا، ويأخذ الصومال بكل فخر مكانه كالعضو الثامن في جماعة شرق أفريقيا، وشهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إزاحة الستار عن الخريطة الجديدة في كمبالا اليوم، مما يمثل لحظة تاريخية للمنطقة.

وقال الرئيس الصومالي، إن اليوم هو لحظة فخر كبير حيث قمت بالتوقيع على معاهدة انضمام جمهورية الصومال الفيدرالية إلى مجموعة شرق أفريقيا. 

وأضاف "محمود" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": نحن متحدون في سعينا لتحقيق الأهداف المشتركة وملتزمون بتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل تسريع التنمية في منطقتنا.

وتم اتخاذ قرار قبول الصومال بعد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مدينة أروشا، تنزانيا، نهاية نوفمبر الماضي، ويعد انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا خطوة كبيرة بالنسبة للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكنها لم تكن سهلة.

 

وقوبلت الخطوة الصومالية أشهر من الضغط للانضمام إلى الكتلة الإقليمية بتساؤلات جدية وتردد من قبل بعض الدول الأعضاء.

 

ويستطيع مواطنو مجموعة شرق أفريقيا التحرك بحرية داخل الدول الأعضاء، لذلك يخشى البعض من أنه قد يكون من الأسهل على مقاتلي حركة الشباب التحرك في جميع أنحاء المنطقة.

 

منظمة شرق أفريقيا الصومال حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي

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