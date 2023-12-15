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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انوبيس .. حوت مصري بأربعة أرجل

حوت مصري
حوت مصري

قال المؤرخ والمحاضر الدولى بسام الشماع اإن هناك حقيقة علمية بوجود حوت مصري يمشي على أربعة أرجل و إسمه انوبيس!

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وأكد الشماع ان العلماء اكتشفوا في مصر منذ عامين تقريبا نوعًا جديدًا من الحيتان ذات الأربع أرجل عاشت قبل حوالي 43 مليون سنة.


كما نوه الشماع بانه تم اكتشاف حفرية Phiomicetus anubis البرمائية في الصحراء الغربية في مصر.

وتابع الشماع أنه اطلق علي الحوت اسم أنوبيس لأن جمجمته تشبه جمجمة أنوبيس، معبود  الموتى و التحنيط المصري القديم الأسطوري المتميز برأس حيوان إبن آوى .


و قدر  العلماء وزن Phiomicetus anubis بـ 600 كيلوجرام و يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويمتلك فكين قويين للقبض على الفرائس، وفقًا للدراسة التي نشرتها Proceedings of the Royal Society B .


وأكد الشماع أن  هذا  الحوت استطاع  أن يمشي على الأرض ويسبح في الماء.

كما أكد أنه تم العثور على الهيكل العظمي الجزئي في منخفض الفيوم.
وقام العلماء بتحليله  في جامعة المنصورة. Phiomicetus anubis واتضح أن هذا الحوت هو نوع جديد من الحيتان.

بسام الشماع حوت مصري أنوبيس

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