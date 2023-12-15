أوراوا الياباني يواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فوزا على نظيره ليون المكسيكي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية.

ونجح أليكس شالك في تسجيل هدف فوز بطل دوري أبطال آسيا، في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ولمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز خطف أوراوا الياباني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، حيث تنتظره منافسة نارية في هذا الدور مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك فريق ليون لأول مرة في مونديال الأندية، حيث أصبح تاسع فريق من المكسيك يمثل قارة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» في هذا المحفل العالمي.

وفي المقابل تعد هذه المرة هي الثالثة لفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا النسخة الماضية على حساب الهلال السعودي، بعد مشاركته عام 2007 الذي حصد فيه الميدالية البرونزية، بينما كانت الثانية عام 2017.