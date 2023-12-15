دعاء رؤية الهلال مكتوب .. النبي كرره 12 مرة في العام .. علام : المفتون وكل منتسبي الإفتاء مسئوليتهم كبيرة في ضبط بوصلتها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، والأخبار التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء رؤية الهلال مكتوب .. النبي كرره 12 مرة في العام

علام : المفتون وكل منتسبي الإفتاء مسؤوليتهم كبيرة في ضبط بوصلتها

7 أسباب تمنع الرزق .. احترس هذه الأخطاء تفعلها تضيق أرزاقك

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

خطيب المسجد النبوي: أعلى الرسل مرتبة ودرجة محمد ثم إبراهيم

هل يجوز الاستماع إلى خطبة الجمعة من الراديو| دار الإفتاء تجيب