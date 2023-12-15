عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لعائلتي في العام الجديد.. ثوابه عظيم حث عليه سيدنا النبي

دعاء للعائلة
دعاء للعائلة

دعاء لعائلتي في العام الجديد .. من أحب الأشياء لقلب الإنسان أسرته زوجته وأولاده، وعائلته أهله وأخواته، ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء لعائلتي في العام الجديد، فالعائلة هي السند للرجل في أمور حياته في السراء والضراء، وفي الأفراح وفي الأحزان، وأمرنا الله عز وجل بصلة الأرحام، حفاظا على التماسك المجتمعي ولأجل هذا نقدم في السطور التالية.. دعاء لعائلتي في العام الجديد

دعاء الرياح والمطر .. وأسرار ربانية في تلقيح النباتات


دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي بارك لي في جميع أفراد عائلتي، اللهم اجعلهم في أمن وأمان وسلامة وسلام، اللهم أكرمهم بالعافية والصحة والسعادة، واجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالنجاحات علي وعلى جميع أفراد عائلتي يا رب العالمين.
دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي أسألك أن تحفظ لي عائلتي من كل شر ومن كل هم ومن كل غم في السنة الميلادية الجديدة سنة 2022، اللهم اجعل العام الجديد عامًا سعيدًا علينا جميعًا وبارك لنا فيه في أموالنا وبيوتنا وأهالينا وأبنائنا يا كريم يا رب العالمين.


دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهمَّ إني أعيذ عائلتي بك من كل شر وأسى وحزن في العام الميلادي الجديد، اللهم إني أعيذ عائلتي بك في العام الجديد من كل هم وحزن ومن كل عجز وكسل ومن كل بخل وجُبن ومن غلبة الرجال وقهر الدين.


دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تحفظ لي عائلتي من كل شر وسوء وأن ترزقهم رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.
دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهمَّ أسألك باسمك الأعظم، الاسم الذي إذا دُعبت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، أن تحفظ لي العائلة وأن تبارك لي بهم يا رب العالمين.
دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدًا من عبادك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلب والدي وأن تبارك لي فيهما وأن تجعلهما من الصالحين الذي رضيت عنهم وبارك لي فيهما واحفظهما يا حفيظ يا قوي يا رب.
دعاء لعائلتي في العام الجديد  ربّي اجعل هذا العام عام خير وسعادة على والدي، ربي بارك لي فيهما وارزقهما من عند الرحمة والعافية والصحن الدائمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رب العالمين.


دعاء لعائلتي في العام الجديد  ربّنا اجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالرحمة والمغفرة لي ولوالدي، اللهم أسألك أن تنزل السكينة والأمن والأمان على قلب أمي وأبي، ربّي اجعلهما من الذين رضيت عنهم وباركت بهم وغفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر يا أكرم الأكرمين.
دعاء لعائلتي في العام الجديد  اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وكن معنا ولا تكن علينا، ربَّنا بارك لنا في قادم الأيام يا ربَّ العالمين، ووفقنا لما وتحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله عامًا مليئًا بالسعادة والبركة والرحمة.


أجمل دعاء لعائلتي
أجمل دعاء لعائلتي ، وعلى المسلم أن يعلم أن في الدعاء للعائلة بر وصلة رحم، وتيسير للأمور وزيادة في الرزق، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه) متفق عليه.
أجمل دعاء لعائلتي ربّي أسألك أن ترضى عنا وأن تغفر لنا وأن تيسر أمورنا جميعها، اللهم إني أسألك أن تجعلني أنا ومن أحب بخير وأحيينا على الإيمان، واجعل حياتنا كلها خير وتيسير يا رب.
أجمل دعاء لعائلتي اللهم يا خير من سُئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب، تول أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
أجمل دعاء لعائلتي يالله اغفر لنا خطايانا السابقة وارزقنا الستر والعفو والعافية في السنه الجديدة اللهم ولا تكسر لي قلبا واحفظ لي عائلتي وأطل في عمر والدي ووالدتي وارزقني وإياهم حسن الختام اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.
اللهم اسالك الصحة والعافية اللهم اسالك عام مليء بالنجاح و التوفيق اللهم اسالك عام سعادة و راحة بال اللهم اسالك ان تحفظ لي عائلتي من كل شر و سوء.


فى دخول العام الجديد
في دخول العام الجديد ربى لا تكسر لى قلبا ولا تصعب على أمرا وأحفظ لي عائلتي وأحبتي ومن أراد الخير بي كل عام وأنتم بخير.
يا رب اجعله عام بدون حزن ولا فقد ولا وجع يا رب عام سعيد علينا جميعا يارب تتبدل احلامنا فيه الى واقع وتحفظ عائلتي من كل سوء.
في العام الجديد اتمنى من الله ان ينعم على الجميع، عائلتي، واحبتي واصدقائي دوم الاستقرار والسعادة، والكثير من الحب.. أمنيات السنه الجديدة عائلتي وأصحاب العمر وأحبتي دمتم لي في كل عام وحماكم الرحمن لعيني وقلبي.
اللهم احفظ لي عائلتي وأحبتي من كل مكروه ولا تريني فيهم حزنا ولا فقدا فأنت خير الحافظين.
يارب بارك لنا في العام الجديد و اجعله ملييء بالخير والتوفيق، والافراح، واحفظ لي عائلتي في كل عام يا رب.
عام سعيد علينا ان شاء الله يا رب حقق امانينا احفظ احبتنا وارزقنا الصحة وراحه البال يا رب احفظ لي عائلتي واحبتي يارب وكلتك امري في العام الجديد كل سنه وانت بخير كل سنه وانت طيبين والامه الإسلامية بخير.
وفي العام الجديد اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم أحفظ لي عائلتي ومن أحب فأنت خير الحافظين كل عام وانتم بألف خير.
ربي أجعله عام فرح وسعادة وتحقيق كل أمانينا وحفظ لي عائلتي وأحبابي وكل من عرفت في حياتي وان يبعد عنا وعنهم الهموم والاحزان.
أستودعت الله عامي القادم اللهم أجعله خير مما مضى واكتبلي فيه وأهلي خير وسعادة وجميع المسلمين.


 

دعاء لعائلتي في العام الجديد العام الجديد أجمل دعاء لعائلتي فى دخول العام الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

العاصمة الإدارية : أنجزنا 96% من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية

بسبب صاروخ لكتائب القسام.. انقطاع الكهرباء عن مستوطنة بيت شيمش الإسرائيلية

قطر: ما يحدث من الاحتلال في غزة انتقام.. وأفعال المستوطنين إرهاب

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

قبل مواجهة اتحاد جدة.. لاعبو الأهلي والجهاز الفني يحيون الجماهير بمدرجات ملعب الجوهرة

بعد «ميرسك».. شركة شحن جديدة تعلن تأجيل تحريك سفنها عبر البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

فيديو

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ