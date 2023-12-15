دعاء لعائلتي في العام الجديد.. ثوابه عظيم حث عليه سيدنا النبي

دعاء لعائلتي في العام الجديد .. من أحب الأشياء لقلب الإنسان أسرته زوجته وأولاده، وعائلته أهله وأخواته، ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء لعائلتي في العام الجديد، فالعائلة هي السند للرجل في أمور حياته في السراء والضراء، وفي الأفراح وفي الأحزان، وأمرنا الله عز وجل بصلة الأرحام، حفاظا على التماسك المجتمعي ولأجل هذا نقدم في السطور التالية.. دعاء لعائلتي في العام الجديد.



دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي بارك لي في جميع أفراد عائلتي، اللهم اجعلهم في أمن وأمان وسلامة وسلام، اللهم أكرمهم بالعافية والصحة والسعادة، واجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالنجاحات علي وعلى جميع أفراد عائلتي يا رب العالمين.

دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي أسألك أن تحفظ لي عائلتي من كل شر ومن كل هم ومن كل غم في السنة الميلادية الجديدة سنة 2022، اللهم اجعل العام الجديد عامًا سعيدًا علينا جميعًا وبارك لنا فيه في أموالنا وبيوتنا وأهالينا وأبنائنا يا كريم يا رب العالمين.



دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهمَّ إني أعيذ عائلتي بك من كل شر وأسى وحزن في العام الميلادي الجديد، اللهم إني أعيذ عائلتي بك في العام الجديد من كل هم وحزن ومن كل عجز وكسل ومن كل بخل وجُبن ومن غلبة الرجال وقهر الدين.



دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تحفظ لي عائلتي من كل شر وسوء وأن ترزقهم رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهمَّ أسألك باسمك الأعظم، الاسم الذي إذا دُعبت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، أن تحفظ لي العائلة وأن تبارك لي بهم يا رب العالمين.

دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدًا من عبادك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلب والدي وأن تبارك لي فيهما وأن تجعلهما من الصالحين الذي رضيت عنهم وبارك لي فيهما واحفظهما يا حفيظ يا قوي يا رب.

دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّي اجعل هذا العام عام خير وسعادة على والدي، ربي بارك لي فيهما وارزقهما من عند الرحمة والعافية والصحن الدائمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رب العالمين.



دعاء لعائلتي في العام الجديد ربّنا اجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالرحمة والمغفرة لي ولوالدي، اللهم أسألك أن تنزل السكينة والأمن والأمان على قلب أمي وأبي، ربّي اجعلهما من الذين رضيت عنهم وباركت بهم وغفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر يا أكرم الأكرمين.

دعاء لعائلتي في العام الجديد اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وكن معنا ولا تكن علينا، ربَّنا بارك لنا في قادم الأيام يا ربَّ العالمين، ووفقنا لما وتحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله عامًا مليئًا بالسعادة والبركة والرحمة.



أجمل دعاء لعائلتي

أجمل دعاء لعائلتي ، وعلى المسلم أن يعلم أن في الدعاء للعائلة بر وصلة رحم، وتيسير للأمور وزيادة في الرزق، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه) متفق عليه.

أجمل دعاء لعائلتي ربّي أسألك أن ترضى عنا وأن تغفر لنا وأن تيسر أمورنا جميعها، اللهم إني أسألك أن تجعلني أنا ومن أحب بخير وأحيينا على الإيمان، واجعل حياتنا كلها خير وتيسير يا رب.

أجمل دعاء لعائلتي اللهم يا خير من سُئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب، تول أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.

أجمل دعاء لعائلتي يالله اغفر لنا خطايانا السابقة وارزقنا الستر والعفو والعافية في السنه الجديدة اللهم ولا تكسر لي قلبا واحفظ لي عائلتي وأطل في عمر والدي ووالدتي وارزقني وإياهم حسن الختام اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.

اللهم اسالك الصحة والعافية اللهم اسالك عام مليء بالنجاح و التوفيق اللهم اسالك عام سعادة و راحة بال اللهم اسالك ان تحفظ لي عائلتي من كل شر و سوء.



فى دخول العام الجديد

في دخول العام الجديد ربى لا تكسر لى قلبا ولا تصعب على أمرا وأحفظ لي عائلتي وأحبتي ومن أراد الخير بي كل عام وأنتم بخير.

يا رب اجعله عام بدون حزن ولا فقد ولا وجع يا رب عام سعيد علينا جميعا يارب تتبدل احلامنا فيه الى واقع وتحفظ عائلتي من كل سوء.

في العام الجديد اتمنى من الله ان ينعم على الجميع، عائلتي، واحبتي واصدقائي دوم الاستقرار والسعادة، والكثير من الحب.. أمنيات السنه الجديدة عائلتي وأصحاب العمر وأحبتي دمتم لي في كل عام وحماكم الرحمن لعيني وقلبي.

اللهم احفظ لي عائلتي وأحبتي من كل مكروه ولا تريني فيهم حزنا ولا فقدا فأنت خير الحافظين.

يارب بارك لنا في العام الجديد و اجعله ملييء بالخير والتوفيق، والافراح، واحفظ لي عائلتي في كل عام يا رب.

عام سعيد علينا ان شاء الله يا رب حقق امانينا احفظ احبتنا وارزقنا الصحة وراحه البال يا رب احفظ لي عائلتي واحبتي يارب وكلتك امري في العام الجديد كل سنه وانت بخير كل سنه وانت طيبين والامه الإسلامية بخير.

وفي العام الجديد اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم أحفظ لي عائلتي ومن أحب فأنت خير الحافظين كل عام وانتم بألف خير.

ربي أجعله عام فرح وسعادة وتحقيق كل أمانينا وحفظ لي عائلتي وأحبابي وكل من عرفت في حياتي وان يبعد عنا وعنهم الهموم والاحزان.

أستودعت الله عامي القادم اللهم أجعله خير مما مضى واكتبلي فيه وأهلي خير وسعادة وجميع المسلمين.



