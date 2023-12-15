رشقة صاروخية تستهدف مستوطنة بيت شيمش شمال القدس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن صافرات الإنذار تدوي في الكثير من مناطق القدس والمستوطنات ببيت لحم جنوب القدس المحتلة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية، أن الإسعاف الإسرائيلي توجه لمستوطنة "بيت شيمش" شمال القدس المحتلة جراء وقوع عدد من الشظايا الخاصة بصواريخ المقاومة، مشيرة أن هناك صاروخ سقط في رام الله.

ونوهت دانا أبو شمسية، أن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من غزة كانت تضم 10 صواريخ، مؤكدة أن الصواريخ باتت تستهدف أماكن لم تصل لها الفصائل الفلسطينية.

وفيما يخص الشأن الإسرائيلي، قالت إن بعد انتهاء الحرب سينتهي بنيامين نتنياهو سياسيًا، مشيرة إلى أن أهالي المحتجزين والجنود في غزة يتظاهرون بشكل يومي أمام مقر الحكومة ومنزل نتنياهو.