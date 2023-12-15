موسيماني: أصبحت مديرا فنيا بالصدفة

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريقي الأهلي والوحدة الإماراتي، عن طموحاته المقبلة ووجهته المفضلة بعد أن رحل عن قيادة الفريق الإماراتي.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية: "لقد أصبحت مديرًا فنيًا بالصدفة، أردت أن أكون مدربا للأحمال لأنني لم أكن أبدا في أفضل حالاتي كلاعب".

وعن بداية مشواره التدريبي مع فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي عام 2001 قال: "لم أكن أعرف ماذا يجب أن أفعل عندما تم تعييني كمدير فني لفريق سوبر سبورت، عندما أقالوا المدرب السابق كانوا بالقرب من قاع ترتيب الدوري وانتهى بنا الأمر في المركز الثاني، لقد صدمت".