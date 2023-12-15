لا أعرفه.. كريم بنزيما يثير غضب جماهير الأهلي

تحدث كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي ومنتخب فرنسا، عن لقاء فريقه بالنادي الأهلي المصري فى كأس العالم للأندية.

وقال كريم بنزيما لقناة SSC : "لا اعرف الأهلي المصري وتواجده في كأس العالم للأندية يدل على قوته المعروفة عن المصريين القوة الجسمانية ورغم تحقيقي للقب سابقا لكني أسعى لكتابة التاريخ مع الاتحاد السعودي".

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.