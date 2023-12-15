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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18987 شهيدا و55 ألف مصاب.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتي وثالثا في حي تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وشاركت الزوارق الحربية في قصف مدينة رفح.

خان يونس
وارتقى 12 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان في قصف استهدف منزلا وسط مدينة
خانيونس جنوبي قطاع غزة

ووصل اربعة شهداء بينهم أطفال وإصابات الى مستشفى ناصر في قصف منزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خانيونس.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في غزة وطواقمنا هناك كافة

وسط القطاع
ووصل عدد من الشهداء وعشرات الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات جراء تواصل قصف الاحتلال لعدة منازل داخل المخيم بينها شقة في برج السعدي.

واستهدف الاحتلال ارض زراعية على أطراف المخيم المغازي وسط قطاع غزة.

غزة
وارتقى شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.
واستمر القـصف المـدفـعي على حي الزيتون ومنطقة عسقولة ومحيطها شرق مدينة غزة، منذ ساعات.

وابلغت قوات الاحتلال إدارة مستشفى المعمداني شرق غزة بإجلاء النازحين من داخل المستشفى.

جباليا
وقصفت المدفعية بشكل عنيف يستهدف جباليا البلد شمال القطاع.

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