عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: مصر مرجعية أزهرية لكثير من الدول عبر الزمان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإمام محمد عبده، سئل من قوم من المسلمين في بلاد الترنسفال، عام 1903، منذ 120 عاما، عن ثلاث مسائل حول لبس البرنيطة، والأكل من ذبائح أهل الكتاب، والمسألة الأخيرة حول صلاة الشافعى خلف الحنفي.

مفتي الجمهورية: مصر مرجعية أزهرية لكثير من الدول عبر الزمان

وأوضح مفتي الديار المصرية في حوار له، اليوم الجمعة: "قدوم هذه الأسئلة تعتبر أن مصر دلالة على وجود مرجعية ازهرية تجيب على مسائل دينية، كادت أن تحدث شرخ فى المجتمعات،  وايضا جاءت مسالة عام ١٩٢٨ من قبرص اليونانية، حول حكم الزى والبرنيطة، ولذلك تفسيرات النصوص تحتاج إلى دقة فى التفسير والتبصر والرجوع الى اصول الفقه والسنة النبوية، لتستطيع أن تخرج بحكم كلى شامل وقد كان الإمام محمد عبده من النموذج الراقى الذى يقف عند الثوابت، ويتحرك فى المتغيرات". 
واوضح: "لو عرضنا مجموعة من الفتاوى، للشيخ محمد المهدى، ستنجد انه لم يخرج عن المذهب الحنفى، لكن لما تذهب الى الامام محمد عبده،  رغم التزامه بالمذهب الحنفى، الا انه تجده يهتم بالواقع أيضا، ويخرج من المذهب الحنفى الى مذهب يتناسب مع الواقع القانونى".

يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت إرهاصا لمبعث نبي

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولد بعد ٥٠ يوما من حادثة الفيل، لافتا إلى أن هذه الواقعة تعتبر احتفالا بقدوم سيدنا محمد، وكيف حمى الله سبحانه وتعالى البيت تكريما لهذا النبي.  
وأضاف العالم الأزهري: "الواقعة ارهاص خارج للعادة قبل بعثة نبي، كأنه يمهد لبعثة النبي، وهذا ما حدث مع سيدنا ابراهيم عندما امره الله بالذهاب الى مكة البيت الحرام ليبنى الييت، وكذلك تفجر بئر زمزم، الذى حفره سيدنا جبريل بطرف جناحه، والعجيب أن بئر زمزم ما زال يستخدم رغم الاسراف فى استخدامه".

وأضاف: "لا يوجد بئر فى العالم متجدد ولا ينفذ مثل بئر زمزم، فهذا البئر معجزة وكانت ارهاص لمبعث نبي".

يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت إرهاصا لمبعث نبي

علام : المفتون وكل منتسبي الإفتاء مسؤوليتهم كبيرة في ضبط بوصلتها

حادثة شق صدر النبي وقعت 4 مرات

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت ٤ مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه فى اول مرة شق صدره.

وأضاف العالم الأزهري: "خاتم النبوة عند كل الأنبياء والمرسلين، كان موجودا فى خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا  محمد صلى  الله عليه وسلم،  خاتم النبوة بين كتفيه".

وأضاف: "شق الصدر تم فى اول مرة كان عند حليمة وهو صبى، ومرة أخري عند سن ١٢ سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحى، ومرة اخرى قبل الاسراء والمعراج، ".

مصر الدكتور شوقي علام الإمام محمد عبده حادثة شق صدر النبي بئر زمزم المذهب الحنفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

موضوعات متعلقة

علاج عدم الخشوع في الصلاة .. علي جمعة يكشف عن هدي نبوي للتدبّر

الصلاة التازية.. معناها وصيغتها وفضل تكرارها 444 مرة ليلا

ردده قبل المغرب .. دعاء للرزق وتفريج الكرب مستجاب بسرعة البرق يوم الجمعة

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ أشرف وسلمى

النشرة الدينية.. دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة لقضاء الحاجة واحذر 7 أسباب تمنع الرزق

ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع

علماء الأوقاف: النداءات القرآنية للنبي حافلة بأسمى معاني التكريم

«حملت أمرين».. خطيب الجمعة بالأوقاف يكشف أسرار نداءات القرآن الكريم للرسول

ترشيحاتنا

زواج أسماء أبو اليزيد

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

تهديدان للحارسين.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ