رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال تواجدها في دبي، ونشرت صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وخلابة.

سعر حذاء نادين نسيب نجيم في دبي

وظهرت نادين نسيب نجيم مرتدية فستان أسود متوسط الطول وباكمام طويلة وبتصميم مجسم على جسدها، ومرصع بكريستالات كبيرة وقطع معدنية على شكل مخالب على جانبي حضرها، ونسقت نادين الفستان مع حذاء مفتوح باللون الأسود في الفضي.

وكان حذاء نادين نسيب نجيم من العلامة التجارية Amina Muaddi، وقد وصل سعره إلى 4972 ريال سعودي، أي ما يعادل 40,989 جنيه مصري.

وتركت نادين نسيب نجيم خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين نسيب نجيم بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه. مع الكحل الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية.

فيما تزينت نادين نسيب نجيم ببعض الاكسسوارات الناعمة، فقامت بإختيار خواتم وقرطين ناعمين تناسبوا بشكل كبير مع تفاصيل إطلالتها.

نادين نسيب نجيم