إعلامي شهير يشيد بلاعبي الأهلي أمام الاتحاد: كلهم رجالة بلا استثناء

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "شوط أول ممتاز من الأهلي، اللعيبة كلهم رجالة بلا استثناء والشناوي بطل كالعادة.. يارب تكمل على خير".

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.