يسري نصر الله: محمد رمضان ممثل كبير ولكن اختياراته سيئة الفترة الأخيرة

قال المخرج يسري نصرالله إن الفنان محمد رمضان ممثل كبير ولكن اختياراته سيئة الفترة الأخيرة.



المخرج يسري نصرالله نصح محمد رمضان خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة قائلا: "محمد رمضان ممثل بحق وحقيق ولكن أطالبه بتنويع أدواره وليس الاقتصار على شخصية واحدة".



وكشف المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء عن سبب حبه ليوسف شاهين قائلا: فيلم "عودة الابن الضال " سبب حبي ليوسف شاهين فهذا الفيلم شاهدته مرات ومرات بسبب عبقريته الإخراجية.



وأضاف المخرج يسري نصرالله: أجريت حوارا مع يوسف شاهين عن فيلم " إسكندرية ليه"، أثناء عملي في جريدة السفير اللبنانية وأكثر ما جذب انتباهي في يوسف شاهين صدقه وجرأته.