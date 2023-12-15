يسري نصرالله: السبكي منتج يحافظ على الذوق العام

أشاد المخرج الكبير يسري نصرالله بالسبكي منتج الأفلام وقال نصرالله خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان السبكي منتج حقيقي رافضا الاتهامات الموجهة له بالاسفاف والابتذال وعدم مراعاة الذوق العام.

قال المخرج القدير يسري نصرالله أن اقرانه من التلاميذ أطلقوا عليه في المدرسة "الولد اللي بيحب السيما" نظرا لعشقه للسينما.

أضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "كنا بنعافر" من أجل مشاهدة فيلم في الخمسينيات.

