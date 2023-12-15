بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

اعترف الإعلامي السعودي وليد الفراج بأحقية فوز النادي الأهلي على حساب اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وقال وليد الفراج عبر حسابه الشخصي على منصة اكس: "يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي".

<p lang="ar" dir="rtl">يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري ان تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها ، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كاس_العالم_للاندية_2023</a> <br> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الأهلي_في_المونديال</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاهلي_المصري</a></p>— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/waleedalfarraj/status/1735751219899953471?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري ان تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها ، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كاس_العالم_للاندية_2023</a> <br> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الأهلي_في_المونديال</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاهلي_المصري</a></p>— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/waleedalfarraj/status/1735751219899953471?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">



وكانت قد حصل مروان عطية لاعب بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في مواجهة اتحاد جدة السعودي ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وانتهت بفوز النادي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بفوز النادي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يتمكن النادي الأهلي من الصعود إلى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء القادم.

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأضاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

واختتم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي التسجيل بالهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وسجل هدف الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكانت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، قد انتهت بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحرم محمد الشناوي فريق اتحاد جدة من تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق كريم بنزيما بعد تصديه لركة جزاء، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء من كريم بنزيما في الدقيقة من 45 من عمر الشوط الاول.

ومرت الـ30 دقيقة الأولى من أحداث مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشير النتيجة إلى تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف.

وكانت النتيجة، بعد مرور 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي تشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0.

وسدد حسين الشحات تسديدة قوية ردها حجازي بقدمه قبل دخولها للمرمى في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وتمكن محمد الشناوي في الدقيقة 10 من التصدي لكرة خطيرة للاتحاد سددها رومارينهو.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، بعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.

وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي وروميلو لوكاكو من تشيلسي الانجليزي وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي، وسجل محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر هدفين في مباراة واحدة، سجل محمد أبو تريكة هدفين في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.

75 لاعبا مثلوا الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة

مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.