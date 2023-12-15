بنزيما المتعجرف.. أحمد موسى يهنئ الأهلي بالفوز على اتحاد جدة

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة للنادي الأهلي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وكتب أحمد موسى عبر منصة اكس: "ألف مبرووك لعشاق المارد الاحمر بطل افريقيا ونادي القرن بعد اكتساحه الاتحاد السعودي وكريم بنزيما وكانتي وفابيينو .قدم الاهلي صورة مشرفة للكرة المصرية والافريقية ومباراة تليق بهذه المجموعة من النجوم.. أتمني يكون كريم بنزيما المتعجرف تعرف علي الأبطال والدرس الذي تعلمه من الأهلي.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف ويلتقي فلومنينسي بطل كاس اللبيرتادوريس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.