مستشار الأمن القومي الأمريكي: حل الدولتين عادل لفلسطين وإسرائيل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تبذل جهدا لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إدارة الرئيس بايدن تريد شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا، لافتا خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إلى أن واشنطن تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتتعرض الضفة الغربية لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي من جانب جيش الاحتلال إلى جانب المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون انتهاكات عديدة ضد السكان في الضفة تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار سوليفان إلى أنه في نهاية المطاف "حل الدولتين" عادل لفلسطين وإسرائيل.

والتقى سوليفان، اليوم الجمعة بالرئيس عباس، في ثاني أيام زيارته في المنطقة، حيث وصل أمس الخميس إلى تل أبيب والتقى عدد من المسئولين الإسرائيليين على رأسهم بنيامين نتيناهو رئيس حكومة الاحتلال، وحضر جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي.