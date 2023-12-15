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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| لاعبو فريق الأهلي يحتفلون مع الجماهير

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

وعقب نهاية المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، توجه اللاعبون إلى المدرجات للاحتفال مع جماهير الأهلي، التي احتشدت في ‏مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏

النادي الأهلي الأهلى اتحاد جدة بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية

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