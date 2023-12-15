كأس العالم للأندية| لاعبو فريق الأهلي يحتفلون مع الجماهير

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

وعقب نهاية المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، توجه اللاعبون إلى المدرجات للاحتفال مع جماهير الأهلي، التي احتشدت في ‏مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏