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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل شاومي بـ 3900 جنيه.. شاشة عملاقة

Redmi 12C
Redmi 12C

تقدم علامة شاومي الصينية الرائدة خيارات عدة في الفئة الإقتصادية، وهي شبه مسيطرة عليها ومن بين أميز الخيارات هاتف Redmi 12C.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 12C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Redmi 12C

يقدم هاتف Redmi 12C معالجاً من نوع  Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يأتي هاتف Redmi 12C بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي.

Redmi 12C

يوفر هاتف Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يمتلك هاتف Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

سعر  Redmi 12C

يمكنك شراء Redmi 12C باللون الأزرق بسعر 3900 جنيهاً مصرياً.

Redmi 12C
شاومي Redmi Redmi 12C أندرويد أندرويد 12

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