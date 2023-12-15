جهاد الحرازين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطينى

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطينى.

حمل جهاد الحرازين، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، المجتمع الدولى مسئولية إعادة الحياة لقطاع غزة .

سياسة التجويع

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن بخلاف الحصار الذي تفرضه اسرائيل فهى تتبع سياسة التجويع وتستهدف كل شئ حتى المستشفيات و خيام النازحين.



وحذر جهاد الحرازين، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة والضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى الحدود المصرية.