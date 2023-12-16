استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشابورة بقطاع غزة| فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشابورة في غزة.

ووفقا للتقرير، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرين أمس الخميس في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم الشابورة بمدينة رفح في قطاع غزة.