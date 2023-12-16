اخبار التوك شو|القسم الدستوري للرئيس الفائز 3 أبريل 2024 ..عمرو أديب: طلاق شيرين وحسام حبيب.. طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

بكرى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر.. والقسم الدستوري 3 أبريل 2024

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023.



حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب الطرفية.



يسري نصرالله: أكثر ما جذبني في يوسف شاهين صدقه وجرأته

قال المخرج يسري نصرالله، إنه التحق بمعهد السينما بعد كلية الاقتصاد ولكنه لم يكمل الدراسة بها".



جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا.



محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، من فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية وتأهل لنصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.



كاملة أبو ذكري: مشكلة بالأعصاب سبب اعتزالي.. ولا استطيع الوقوف على رجلي

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أسباب اعتزالها الإخراج، موضحة أن ساعات العمل الطويلة في التصوير بجانب التعب في الكثير من الأعمال، هم سبب معاناتها وعملوا مشكلة في الأعصاب وكان من أسباب اعتزالها الإخراج.



مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب شقيقه الراحل.. فيديو

دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.



عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد بشأن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي العريض على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.



صندوق التنمية الحضارية: طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة وبدون أي اشتراطات

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء، إن مشروع صندوق التنمية الحضارية في 8 محافظات، وتم طرح 12 مشروع في المحافظات ولا يوجد أي اشتراطات للحجز للعقارات، "أي حد عنده وحدة سكنية يقدر يشتري تاني وممكن حد يشتري وحدتين من عندنا عادي ولا يوجد أي قيود للسن، ولا يوجد قيود على أي حاجة".

