عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو|القسم الدستوري للرئيس الفائز 3 أبريل 2024 ..عمرو أديب: طلاق شيرين وحسام حبيب.. طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

بكرى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر.. والقسم الدستوري 3 أبريل 2024
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023. 
 

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب الطرفية.
 

يسري نصرالله: أكثر ما جذبني في يوسف شاهين صدقه وجرأته
قال المخرج يسري نصرالله، إنه التحق بمعهد السينما بعد كلية الاقتصاد ولكنه لم يكمل الدراسة بها". 
 

جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس
قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا. 
 

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة
أشاد الإعلامي عمرو أديب، من فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية وتأهل لنصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.
 

كاملة أبو ذكري: مشكلة بالأعصاب سبب اعتزالي.. ولا استطيع الوقوف على رجلي
كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أسباب اعتزالها الإخراج، موضحة أن ساعات العمل الطويلة في التصوير بجانب التعب في الكثير من الأعمال، هم سبب معاناتها وعملوا مشكلة في الأعصاب وكان من أسباب اعتزالها الإخراج.
 

مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب شقيقه الراحل.. فيديو
دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.
 

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب
كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد بشأن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
 

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد
علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي العريض على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
 

صندوق التنمية الحضارية: طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة وبدون أي اشتراطات
قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء، إن مشروع صندوق التنمية الحضارية في 8 محافظات، وتم طرح 12 مشروع في المحافظات ولا يوجد أي اشتراطات للحجز للعقارات، "أي حد عنده وحدة سكنية يقدر يشتري تاني وممكن حد يشتري وحدتين من عندنا عادي ولا يوجد أي قيود للسن، ولا يوجد قيود على أي حاجة".
 

مصطفى بكري حسام موافي عمرو أديب طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

ترشيحاتنا

البعبع.. تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

لماذا بكى الصديق عند تلاوة سورة النصر؟.. سبب واحد أحزنه رغم الفتح

محمد يوسف: تصدي الشناوي لركلة جزاء "بنزيما" نقطة تحول في المباراة

حزب الله يكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

شهداء وجرحي في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

الاضطرابات النفسية الأبرز.. أسباب الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

برجيم خارق ..إمرأة تثير الجدل بفقدانها ربع وزنها في 6 أسابيع

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ