رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي العريض على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الفراج عبر حسابه علي اكس "يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري ان تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها ، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي".

وتفوق الأهلي على الاتحاد تفوقًا ملحوظًا خلال مواجهة اليوم، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي المونديال.

