حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب الطرفية.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مريض السكر يقع عليه مضاعفات كبيرة ترتبط بجهازين كبيرين، هما الجهاز الدوري والجهاز العصبي.

وأضاف حسام موافي، أن المضاعفات المرتبطة بالجهاز الدوري؛ تقع على الشرايين المتوسطة والصغيرة وتعمل على تضيقها، خاصة في الكلى، وبالتالي تؤثر على حركة الدم المتصلة بالكلى.

وفيما يتعلق بالجهاز العصبي؛ أشار الدكتور حسام موافي، إلى أن السكر يؤثر في تآكل الأعصاب، وهو ما يتسبب في حدوث التهاب أعصاب طرفية، والتي تبدأ بحدوث تنميل وحرقان بالجسم، وتنتهي بضعف الحركة.

قص الأظافر

شدد موافي، على أن مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، عدم قص أظافرهم، نتيجة التنميل في الجسم والتي قد تدفع المريض لقص أصابعهم دون وعي وإدراك، ما يتسبب لديهم في حدوث مرض قرح الفراش.

وأوضح أن جميع أبحاث العلماء على التهاب الأعصاب الطرفية؛ باءت بالفشل، ويجب العناية بإدخال فيتامين ب إلى الجسم لمساعدهم على الحركة.

ونوه الدكتور حسام موافي، بأن المرضى الذين يتناولون الأنسولين هم أقل عرضة للإصابة بالتهاب أطراف الأعصاب عن الآخرين.