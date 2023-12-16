أخبار الفن.. قصة طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب كاملة.. وأول رد فعل من شقيقها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

عبرت الفنانة نور قدري عن غضبها الشديد بعد تداول أخبار غير صحيحة عن وفاة والدتها ، خلال الساعات الماضية.

وقالت نور قدري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: فؤجئت بعد إستيقاظي من النوم ، بعد ان إنتهيت من تصوير عدد مشاهدي فى أحدي الاعمال الفنية ، والتى أمتدت لساعات طويلة ، بكم هائل من المكالمات الهاتفية ومنها نقابة المهن التمثيلية ، لتأكيد من الاخبار المنتشرة .

علق محمد عبد الوهاب شقيق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” بعد إعلانه شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب .

وقال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب : الحمد الله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها.

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

يحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة ماجدة الخطيب ، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ السينما والدراما المصرية .

وبدأت ماجدة الخطيب حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم «حب ودلع» أعقبته بمشاركتها في فيلم «لحن السعادة» ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي.

عبر المخرج محمود عبد التواب عن سعادته بردود الافعال حول مسلسله “ صوت وصورة ” والذى عرض خلال الاسابيع الماضية .

وقال محمود عبد محمود عبد التواب فى تصريحات خاصة : اختيار فريق العمل كان تحدي هو الاخر، لان صوت وصورة ليس عمل مخصص للعرض خارج الماراثون الرمضاني فهو ليس محدود إنتاجياً أو ابداعياً، وكان علينا تغير منظور هذا الأمر، كما ان توقيت عرض العمل في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي والإنساني ، في ظل الحرب التي تتعرض لها فلطسين ، وأتذكر كلمة حنان مطاوع حين قالت لي اننا لا نحارب الا حرب فلسطين وإسرائيل .

يستعد الفنان تامر عاشور لاحياء حفل جديد يوم 22 من الشهر الجاري ، وذلك بأحد المولات الكبري في مدينة 6 أكتوبر .

وتترواح أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ما بين 360 جنيه مصرى ، و510 جنية لفئة الـ vip