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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد التواب: معظم ممثلي صوت وصورة لم يكونوا اختياري الأول

محمود عبد التواب
محمود عبد التواب

عبر المخرج محمود عبد التواب عن سعادته بردود الافعال حول مسلسله “ صوت وصورة ” والذى عرض خلال الاسابيع الماضية .

وقال محمود عبد  محمود عبد التواب فى تصريحات خاصة : اختيار فريق العمل كان تحدي هو الاخر، لان صوت وصورة ليس عمل مخصص للعرض خارج الماراثون الرمضاني فهو ليس محدود إنتاجياً أو ابداعياً، وكان علينا تغير منظور هذا الأمر، كما ان توقيت عرض العمل في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي والإنساني ، في ظل الحرب التي تتعرض لها فلطسين ، وأتذكر كلمة حنان مطاوع حين قالت لي اننا لا نحارب الا حرب فلسطين وإسرائيل  .

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وأستكمل محمد التواب: لم يكن كل الفنانين المشاركين في العمل اختيار أول ، ولكنهم كانوا الاختيار الأمثل ، وسعيد للغاية ان صوت وصورة هو أول اعمالي ، خاصة وانه كان هناك مشاريع كنت أقوم بالتحضير لها الا انها توقفت ، ليكون من التوفيق بالنسبة لي ان إبدا بصوت وصورة .

واستكمل محمود عبد التواب: عرضت دور عبد الغني  " وليد فواز " على فنان ووجدت يسال عن الممثل الاخر الذى سوف يلعب دور لطفي عبود " صدقي صخر " ، كما كان لدي تحدي في اختيار ممثلين يكونوا بمثابة مفاجأة للمشاهد ، وفى الحقيقة كان لابد من ان يؤمن الممثل بانه في أيد امينة ، وقد رسمنا تفاصيل الشخصيات بشكل دقيق ، حتي أننا كنت أقوم بتصوير الشخصيات لمؤلف العمل وأقول له عن اذا كان هذا هو الأكثر مناسبة للشخصية.

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