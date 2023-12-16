في ذكري وفاة ماجدة الخطيب.. سجنت مرتين وفنانة أصرت على زيارتها يوم الوقفة

يحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة ماجدة الخطيب ، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ السينما والدراما المصرية .

وبدأت ماجدة الخطيب حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم «حب ودلع» أعقبته بمشاركتها في فيلم «لحن السعادة» ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي.



ومن أشهر أفلامها “نصف ساعة زواج”، ثم “دلالة المصرية”، وشيء فى صدرى، والبعض يعيش مرتين، وفى عام 1972 فيلم “امتثال”، وشاركت بعدد من الأعمال التليفزيونية، وكان آخر عمل لها فيلم “آخر الدنيا”.

حكاية شجن ماجدة الخطيب مرتين :

وفى عام 1982 قضت ماجدة الخطيب ثمانية أشهر فى سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها بتهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف جنيه.

وفي عام 1985، ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة خمس سنوات ، والمثير فى الأمر انها ظلت هاربة خارج مصر لعدة سنوات ، وقد تعرضت الى تعب شديد خلال فترة الهروب ولم تجد الشخص الذى يساندها مما جعلها تقرر العودة الى مصر وقضاء فترة العقوبة .

وكشفت ماجدة الخطيب عن تعاطف زملائهامعها، وقالت فى أحدي البرامج التليفزيونية :" الجميع كان متعاطف معايا.. هند رستم كانت كل أسبوع بتيجي تزورني في العيد رغم الزحمة كانت تصمم تيجي تقضي معايا يوم الوقفة.. سميحة أيوب وماجدة الصباحي ومحمد عوض وجلال الشرقاوي وغيرهم.. مفيش حد متعاطفش معايا وموقفش جنبي .. الجميع كان حاسس إني بريئة".

حكاية نصاب أمريكي :

تعرضت ماجدة الخطيب الى خداع من قبل أحدي الاشخاص الذى اوهمها انه يكن لها مشاعر حب ، واقنعها انه امريكي الجنسية ولا يتحدث العربية ، وظلت تلك الخدعة مستمرة لفترة ، قبل ان يقوم أحدي الاشخاص بالتعرف عليه ، وكشف لها انه مصري الجنسية .