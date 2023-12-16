تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

أثار مقطع فيديو حصد ألاف المشاهدات عبر تطبيق الأنستجرام تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا وذلك من مؤيدي القضية الفلسطينية

فقد وثق مقطع الفيديو محاولة أم بصحية طفلتيها وكلاهما لم يتجاوز العشر سنوات المرور من مدينة إلى آخرى وسط نظرات تعبر عن مدى الخوف الذي تتعرض له الطفلتان وقيام أحدهما برفع أيديها خوفا من قوات الأحتلال وتستطعطفهما للمرور بأمان في الوقت الذي تقوم به قوات الأحتلال بالركض وراء الطفلتين

يذكر أن قوات الأحتلال الأسرائيلي قد أستهدفت ألآف الفلسطينين من الأطفال والرجال والسيدات منذ بدء شن الهجوم على الأراضى الفسطينية وذلك منذ الأول من أكتوبر الماضي