شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه على منصة أكس “تويتر” سابقاً.

وكتب: “‏ياللا بينا علي مسابقه جديده.. توقعاتكم لنتيجة مباراة الاهلي وفلومننيسي البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه؟ 5 تيشرتات اهلاويه للفائزين”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.