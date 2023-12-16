فرج عامر يوجه رسالة مثيرة لـ كريم بنزيما بعد الهزيمة أمام الأهلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك : “كريم بنزيما الحاصل علي الكرة الذهبية جائزة أفضل لاعب في العالم ونجم نادي اتحاد جدة ، قال انا معرفش الاهلي علما بانه لعب ضد الاهلي عندما كان لاعبا في ريال مدريد ، اكيد بعد الشناوي ما صد ضربة الجزاء اللي لعبها ، وبعد ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم حصروه تماما ، لن ينسي الاهلي الي نهاية العمر”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.