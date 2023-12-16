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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي: غزة عادت 21 عاما للوراء والخسائر 50 مليار دولار

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، أن قطاع غزة عاد قرابة 21 سنة إلى الوراء في التنمية البشرية، أي إلى ما كان عليه الوضع عام 2002.

وأضاف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية، أن قطاع غزة، خسر ما قيمته 50 مليار دولار من الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنى التحتية والصرف الصحي والطاقة، مشيراً إلى أن الحرب دمرت معظم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، بحسب تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأشار الدردري إلى أن مواجهات "سيف القدس" التي اندلعت في مايو من عام 2021، دُمر فيها 1700 منزل في غزة، أعيد بناء 200 منزل منها فقط، وقد تكون هذه المنازل الـ200 دمرت خلال الحرب الدائرة اليوم، في إشارة إلى بطء وتيرة برامج إعادة الإعمار في ظروف المناطق غير المستقرة.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، إن الأرقام اليوم لا تستطيع أن تلتقط حجم الكارثة التي يشهدها قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية وعدم توافر متطلبات الحياة داخل القطاع، من طاقة ومياه نظيفة، وانقطاع التعليم والتراجع الكبير في مستويات تقديم الخدمات الصحية بعد خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.

عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة قطاع غزة التنمية البشرية

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