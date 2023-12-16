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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نسيج الثقافة والتكنولوجيا.. الملتقى الرابع عشر يُبرز دور المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

في حدث يُعد بمثابة تلاقى بين التراث والمستقبل، انطلقت اليوم فعاليات المُلتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة تحت شعار "مشروع أهل مصر"، والذي سيستمر حتى 25 ديسمبر 2023 في قلب جنوب الصعيد، برعاية  وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وتُسلط الندوات الضوء على جانب مُهم وهو التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي الذي يتغلغل بقوة في شتى المجالات. 

وفي هذا الصدد، شددت الدكتورة منى طمان، المحاضرة والاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية تعلم الذكاء الاصطناعي واعتماده كأداة فاعلة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل.

وفي إطار حديثه، أكد عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الملتقى يُعد امتدادًا لمساعي الوزارة نحو تحقيق العدالة الثقافية وتمكين الفتيات والنساء المصريات في المناطق الحدودية، من خلال تطوير مهاراتهن وقدراتهن.

وأعرب عن سروره باختيار أسوان، جوهرة الجنوب، لاحتضان الملتقى هذا العام، مشيرًا إلى غنى المدينة بتراثها وثقافتها المتنوعة، ومقوماتها الطبيعية والسياحية الفريدة.

ويهدف الملتقى إلى فتح قنوات التواصل وتبادل الثقافات بين مشاركين من محافظات مطروح، الوادي الجديد، الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات.

وأوضحت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، أن البرنامج يشتمل على محاضرات تثقيفية، لقاءات توعوية، دوائر دعم نفسي، وورش عمل فنية وحرفية تشمل ورشة أشغال المكرمية، الحلي والإكسسوارات، الكروشيه، الجلود الطبيعية، ورش إعادة التدوير، وتصنيع العطور الأسوانية، وذلك في إطار سعي الملتقى لتعزيز مكانة المرأة ودورها الفعّال في المجتمع.

يُمثل هذا الملتقى الذى ينظمه إقليم جنوب الثقافى برئاسة عماد فتحى  ركناً أساسياً في مسار التنمية الثقافية والاجتماعية، ويسلط الضوء على الإمكانيات التي يمكن أن تتحقق عند مزج الثقافة التقليدية بالابتكار التكنولوجي. 

ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات في رفع وعي المشاركات وتحفيزهن على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي في مجالات حياتهن المختلفة.

تتواصل الفعاليات على مدار الأيام القادمة وتُعِد بتجارب ثرية وتفاعلية تنير طريق التقدم والتطوير في إطار الاحتفاء بالمكانة الرفيعة للمرأة في مصر والمجتمع العربي.

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