التنمية المحلية: انطلاق 5 دورات ضمن الأسبوع التدريبي الـ19 بمركز سقارة غدا

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبي الـ ١٩ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والمقرر انطلاقه غدا الاحد سيتضمن تنفيذ عدد (٥) دورات تدريبية وهي: دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات ١٤٠ متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى مختلف المجالات، وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية برفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة والإدارات المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "التفتيش على أعمال البناء" يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، وتستهل الدورة باستعراض عام لقانون البناء ومنظومة الاشتراطات البنائية ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة، ودور الجهة الإدارية في ضوء المنظومة الجديدة وبعد إصدار الترخيص، ومتابعة أعمال التراخيص، والتعرف علي إجراءات التفتيش علي الطبيعة، وتحرير الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وواجبات الجهة الإدارية حيال متابعة الإجراءات، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بعملية البناء، والتعريف بجهاز التفتيش ودوره وفقًا لأحكام القانون، وتختتم الدورة فاعليتها بمناقشة عامة والرد علي جميع استفسارات المتدربين.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "الموارد البشرية والعملية التدريبية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بالكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول شرح مفصل حول إجراءات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وتحديد الأجر طبقا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وكيفية إعداد تقارير الكفاية والترقيات، وتخطيط المسار الوظيفي للعاملين وعلاقته بالتدريب، وتحليل الاحتياجات وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب، كما يتضمن البرنامج التدريبي مفهوم إدارة المواهب وكيفية تطبيقها، كما يتم عقد عدة ورش عمل حول كيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وحالات تطبيقية بشأن التعينات والأجور، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية.

وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل حول آليات عمل مراكز التدريب ومصفوفة الجدارات والاختبارات السيكومترية في تحديد الفجوات الوظيفية.