الرحلات الجوية الأوروبية تتدفق على مطار مرسى علم

شهد مطار مرسى علم الدولي إقبالًا ملحوظًا اليوم، حيث استقبل على مدار ساعات السبت أكثر من 5000 راكب قادمين على متن 30 رحلة طيران دولية وأوروبية.

تأتي هذه الرحلات ضمن مجموعة تضم 100 رحلة طيران دولية مقررة لهذا الأسبوع، ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة القادمة.

وأفادت السلطات المعنية في المطار أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية تُطبق على الوافدين بدقة، حيث تضمنت الرحلات التي وصلت اليوم 15 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 4 رحلات من ألمانيا، 5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.

ويستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال باقي الرحلات الباقية من مختلف الدول خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الوافدين منذ وصولهم إلى الأراضي المهبطة وحتى وصولهم إلى وجهات إقامتهم المتنوعة.

يأتي هذا التدفق الكبير من الرحلات الجوية كمؤشر على استعداد المطار لاستقبال وخدمة عدد كبير من المسافرين الوافدين، مع التأكيد على توفير بيئة سفر آمنة ومريحة لهم خلال هذه الفترة الحيوية.