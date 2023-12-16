ضبط وتحريز لحوم في حملة بيطرية بالأقصر

شنت مديرية الطب البيطري بالاقصر حملة تفتيشية مكبرة على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن بقيادة دكتور أسامة عبد الخالق مفتش اللحوم ودكتور وسام المرشدى مدير إدارة المجازر و دكتورة نرمين حسين طبيب تفتيش اللحوم بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالأقصر .



وتم ضبط كمية من اللحوم تزن ٥ كيلو جرام ذبح خارج المجازر الحكومية و تم تحرير ٣ محاضر بذلك وإعدام بمعرفة اللجنة، وتم ضبط٣ كيلو كبدة مستوردة، ٤ كيلو لحم مفروم مستورد، ١٠ كيلو لحمة بلدى، ٤ كيلو مصنعات لحوم متغيرة فى الخواص الطبيعية من حيث الملمس و اللون و الرائحة.



وتم تحرير محاضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ياتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالاقصر .