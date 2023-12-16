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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

عمرو سلامة
عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة أغنية فيلم “شماريخ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بعد عرض الفيلم بالسينمات. 

وتأتى أغنية “شماريخ” ضمن احداث الفيلم الذى يسيطر عليه الإثارة والتشويق والاكشن. 

وتدور أحداث فيلم “شماريخ” حول الابن غير الشرعي الذي يرغب في اعتراف والده به، حيث يعمل معه ويساعدة في تجارة المخدرات وأعماله غير الشرعية، كما أنه يكلفه بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، ومنهم أمينة خليل، فيجد نفسه في مأزق فيساعدها على الهروب من والده ثم يقع في حبها.

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عمرو سلامة  

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة مؤدي الراب زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والاندماج معه فكريًا.

"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ.

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