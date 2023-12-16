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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا النقل والاتصالات يفتتحان مكتب بريد محطة الملك فؤاد التاريخية بكفرالشيخ.. صور

افتتاح مكتب بريد
افتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد

افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مكتب بريد محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد، بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

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وقدم  وزير النقل التهنئة لكل أهالي كفر الشيخ بافتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد الذي سيقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير جميع محطات السكك الحديدية على مستوي الجمهورية ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية.

كما أعلن الفريق كامل الوزير عن وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومبانٍ إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ

وأضاف الوزير أن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة للسعى نحو الجمهورية الجديدة و التى تهدف إلى العمل على رفع كفاءة كافة أجهزة ومرافق الدولة والارتقاء بحياة المواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم وفي اطار  حرص وزارة النقل على إعادة تأهيل المحطات التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" يأتى فى إطار حرص الحكومة على إعادة تأهيل المبانى التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيداً على اهتمام الدولة ببناء مجتمع عصرى ارتكازا على ماضٍ عريق، موضحاً أن الهيئة القومية للبريد تزخر بالعديد من المبانى التى تحمل قيمة تاريخية وثقافية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لتجديد هذه المبانى وتطويرها مع الحفاظ على طرازها المعمارى وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية لاستخدامها كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

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