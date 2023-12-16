تحقيق أولي: الجيش الإسرائيلي صفى 3 من أسراه رغم تلويحهم بأعلام بيضاء

قدم الجيش الصهيوني تفاصيل جديدة عن الحادث الذي وقع أمس في حي الشجاعية بمدينة غزة، والذي قُتل خلاله ثلاثة أسرى إسرائيليين تمكنوا من الفرار من أسر حماس على يد القوات العبرية، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

ووفقا لضابط كبير في القيادة الجنوبية الصهيونية، نقلا عن تحقيق أولي، بدأ الحادث بعد أن حدد جندي متمركز في مبنى ثلاثة أشخاص مشبوهين يخرجون من مبنى على بعد عشرات الأمتار.

وكان الثلاثة بلا قمصان، وكان أحدهم يحمل عصا عليها علم أبيض، حسب التحقيق.

وذكر أن الجندي، الذي أطلق النار عليهم اعتقد أنهم احد أفراد حماس لايقاع جنود الجيش الإسرائيلي في الفخ، ففتحوا النار على الفور عليهم وصرخ أحد الجنود بأن هناك "إرهابييبن!" .

وحسب التحقيق، قتل الجندي اثنين من الأسرى، فيما فر الثالث، الذي تمت اصابته .



وخرج قائد الكتيبة، الذي كان متواجدًا في المبنى الذي أطلق منه الجندي النار، إلى الخارج ونادى القوات بوقف إطلاق النار.

وسمعت قوات في المنطقة أصوات شخص يصرخ “النجدة” باللغة العبرية.

وبعد لحظات، خرج الرجل الثالث من المبنى الذي هرب إليه، وأطلق جندي آخر النار عليه، ما أدى إلى مقتله.