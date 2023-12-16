عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق أولي: الجيش الإسرائيلي صفى 3 من أسراه رغم تلويحهم بأعلام بيضاء

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قدم الجيش الصهيوني تفاصيل جديدة عن الحادث الذي وقع أمس في حي الشجاعية بمدينة غزة، والذي قُتل خلاله ثلاثة أسرى إسرائيليين تمكنوا من الفرار من أسر حماس على يد القوات العبرية، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

ووفقا لضابط كبير في القيادة الجنوبية الصهيونية، نقلا عن تحقيق أولي، بدأ الحادث بعد أن حدد جندي متمركز في مبنى ثلاثة أشخاص مشبوهين يخرجون من مبنى على بعد عشرات الأمتار.

وكان الثلاثة بلا قمصان، وكان أحدهم يحمل عصا عليها علم أبيض، حسب التحقيق.

وذكر أن الجندي، الذي أطلق النار عليهم اعتقد أنهم احد أفراد حماس لايقاع جنود الجيش الإسرائيلي في الفخ، ففتحوا النار على الفور عليهم وصرخ أحد الجنود بأن هناك  "إرهابييبن!" .

وحسب التحقيق، قتل الجندي اثنين من الأسرى، فيما فر الثالث، الذي تمت اصابته .


وخرج قائد الكتيبة، الذي كان متواجدًا  في المبنى الذي أطلق منه الجندي النار، إلى الخارج ونادى القوات بوقف إطلاق النار.

وسمعت قوات في المنطقة أصوات شخص يصرخ “النجدة” باللغة العبرية.

وبعد لحظات، خرج الرجل الثالث من المبنى الذي هرب إليه، وأطلق جندي آخر النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

 

الجيش الصهيوني حي الشجاعية غزة أسرى إسرائيليين حماس القيادة الجنوبية الصهيونية تحقيق اولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ